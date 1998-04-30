Самоквасова (Старикович) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1918
Дата смерти30.04.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1941
Дочь: Чайковская Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Самоквасов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
21.01.1952
Дочь: Тебелева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Самоквасов Владимир Николаевич
Смерть
30.04.1998