Самоквасова (Старикович) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоквасова (Старикович) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1918

Дата смерти

30.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1941

Дочь: Чайковская Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Самоквасов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
21.01.1952

Дочь: Тебелева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Самоквасов Владимир Николаевич

Смерть
30.04.1998
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