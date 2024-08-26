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Семаков Тимофей Даниилович

Место рождения

Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Семаков Даниил Григорьевич

Мать: Семакова Александра

Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семакова Варвара

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Семакова) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Семакова Варвара

Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Семаков Леонтий Тимофеевич

Мать ребёнка: Семакова Варвара

Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Семакова) Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Семакова Варвара

Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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