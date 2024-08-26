Семаков Тимофей Даниилович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Семаков Даниил Григорьевич
Мать: Семакова Александра
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семакова Варвара
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Семакова) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Семакова Варвара
Рождение ребёнка
1854
Сын: Семаков Леонтий Тимофеевич
Мать ребёнка: Семакова Варвара
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Семакова) Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Семакова Варвара
Смерть
Неизвестно