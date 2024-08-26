Семакова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семаков Тимофей Даниилович

Место жительства
Неизвестно
Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Семакова) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Семаков Тимофей Даниилович

Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Семаков Леонтий Тимофеевич

Отец ребёнка: Семаков Тимофей Даниилович

Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Семакова) Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Семаков Тимофей Даниилович

Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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