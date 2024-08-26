Семакова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Семакова) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Семаков Тимофей Даниилович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Семаков Леонтий Тимофеевич
Отец ребёнка: Семаков Тимофей Даниилович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Семакова) Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Семаков Тимофей Даниилович
Смерть
Неизвестно