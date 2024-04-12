Неупокоев Яков Данилович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Неупокоев Даниил Андреевич
Мать: Ксения
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Неупокоева Соломония
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Неупокоева Соломония
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Неупокоева Соломония
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Неупокоева Соломония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неупокоева Соломония
Смерть
Неизвестно