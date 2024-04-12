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Неупокоев Яков Данилович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Неупокоев Даниил Андреевич

Мать: Ксения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Неупокоева Соломония

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Неупокоева Соломония

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Неупокоева Соломония

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Неупокоева Соломония

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неупокоева Соломония

Смерть
Неизвестно
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