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Ксения

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Неупокоев Матвей Данилович

Отец ребёнка: Неупокоев Даниил Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Неупокоев Самуил Данилович

Отец ребёнка: Неупокоев Даниил Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Неупокоев Яков Данилович

Отец ребёнка: Неупокоев Даниил Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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