Ксения
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1789
Сын: Неупокоев Матвей Данилович
Отец ребёнка: Неупокоев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Неупокоев Самуил Данилович
Отец ребёнка: Неупокоев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Неупокоев Даниил Андреевич
Смерть
Неизвестно