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Неупокоева Соломония

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Неупокоев Яков Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Неупокоев Яков Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Неупокоев Яков Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Неупокоев Яков Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неупокоев Яков Данилович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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