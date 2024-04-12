Неупокоева Соломония
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Неупокоев Яков Данилович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Неупокоев Яков Данилович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Неупокоев Яков Данилович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Неупокоев Яков Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно