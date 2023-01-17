Чумакова Анна Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Анна Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1777

Муж: Чумаков Григорий Павлович

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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