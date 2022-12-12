Чумаков Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Григорий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Чумаков Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1777

Жена: Чумакова Анна Власовна

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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