Чумаков Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Чумаков Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1777
Жена: Чумакова Анна Власовна
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно