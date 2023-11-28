Гвоздев Василий Васильевич
мужской, родился Около 1862, Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
умер Неизвестно
Супруги
Гвоздева Ксения АлексеевнаОколо 1866 г.р.
Дети
Гвоздев Фёдор Васильевич11.02.1889 ст. г.р.
Гвоздев Иван Васильевич30.05.1891 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.10.1885 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1889 ст.
Мать ребёнка: Гвоздева Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
30.05.1891 ст.
Мать ребёнка: Гвоздева Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
02.12.1900 ст.
Дочь: Гвоздева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Гвоздева Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.
Дочь: Гвоздева Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Гвоздева Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
08.08.1904 ст.
Дочь: Гвоздева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Гвоздева Ксения Алексеевна
Смерть
Неизвестно