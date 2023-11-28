Гвоздев Василий Васильевич Около 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Гвоздев Василий Васильевич

Автор
АЮ
Юринов А.

мужской, родился Около 1862, Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

умер Неизвестно

Супруги
Гвоздева Ксения АлексеевнаОколо 1866 г.р.
Дети
Гвоздев Фёдор Васильевич11.02.1889 ст. г.р.
Гвоздев Иван Васильевич30.05.1891 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Бракосочетание
28.10.1885 ст.

Жена: Гвоздева Ксения Алексеевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область

Рождение ребёнка
11.02.1889 ст.

Сын: Гвоздев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Гвоздева Ксения Алексеевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Рождение ребёнка
30.05.1891 ст.

Сын: Гвоздев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гвоздева Ксения Алексеевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Рождение ребёнка
02.12.1900 ст.

Дочь: Гвоздева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Гвоздева Ксения Алексеевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.

Дочь: Гвоздева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Гвоздева Ксения Алексеевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Рождение ребёнка
08.08.1904 ст.

Дочь: Гвоздева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Гвоздева Ксения Алексеевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Смерть
Неизвестно

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