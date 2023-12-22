Гвоздева Анна Васильевна 02.12.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Гвоздева Анна Васильевна

Автор
АЮ
Юринов А.

женский, родилась 02.12.1900 ст., Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

умерла 26.12.1904 ст., Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Отец
Гвоздев Василий ВасильевичОколо 1862 г.р.
Мать
Гвоздева Ксения АлексеевнаОколо 1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1900 ст.

Отец: Гвоздев Василий Васильевич

Мать: Гвоздева Ксения Алексеевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Смерть
26.12.1904 ст.
Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

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