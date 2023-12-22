Гвоздева Анна Васильевна
женский, родилась 02.12.1900 ст., Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
умерла 26.12.1904 ст., Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
ОтецГвоздев Василий ВасильевичОколо 1862 г.р.
МатьГвоздева Ксения АлексеевнаОколо 1866 г.р.
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Рождение
02.12.1900 ст.
Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
26.12.1904 ст.
Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд