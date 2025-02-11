Проскурина (Побежимова) Ефросинья Савельевна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Проскурина (Побежимова) Ефросинья Савельевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1838, с. Денисовка (Проскурино тож)

умерла 14.12.1879

Отец
Побежимов Савелий Иванович1808 г.р.
Мать
Побежимова Евдокия Потаповна1808 г.р.
Супруги
Проскурин Филипп Дмитриевич13.11.1838 г.р.
Дети
Злобина (Проскурина) Евдокия Филипповна1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Побежимов Савелий Иванович

Мать: Побежимова Евдокия Потаповна

с. Денисовка (Проскурино тож)

Бракосочетание
03.11.1857

Муж: Проскурин Филипп Дмитриевич

с. Денисовка (Проскурино тож)

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Злобина (Проскурина) Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Проскурин Филипп Дмитриевич

Смерть
14.12.1879

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