Проскурина (Побежимова) Ефросинья Савельевна
женский, родилась 1838, с. Денисовка (Проскурино тож)
умерла 14.12.1879
ОтецПобежимов Савелий Иванович1808 г.р.
МатьПобежимова Евдокия Потаповна1808 г.р.
Супруги
Проскурин Филипп Дмитриевич13.11.1838 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
с. Денисовка (Проскурино тож)
Бракосочетание
03.11.1857
с. Денисовка (Проскурино тож)
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Злобина (Проскурина) Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Проскурин Филипп Дмитриевич
Смерть
14.12.1879