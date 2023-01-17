Кабанова (Алимова) Мелания Феоктистовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Алимов Феоктист Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1874 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Холькин Георгий Матвеевич
Рождение ребёнка
28.11.1883
Дочь: Мартынова Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Холькин Георгий Матвеевич
Смерть
Неизвестно