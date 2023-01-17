Кабанова (Алимова) Мелания Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Алимова) Мелания Феоктистовна

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Место рождения

Анновка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Алимов Феоктист Васильевич

Мать: не указана

Анновка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
02.10.1874 ст.

Муж: Холькин Георгий Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.

Сын: Кабанов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Холькин Георгий Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1883

Дочь: Мартынова Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Холькин Георгий Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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