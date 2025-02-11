Калинин Маркел Матвеев
мужской, родился 1814, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецКалинин МатвейДо 1785 г.р.
Супруги
Авдотья Фёдорова1814 г.р.
Дети
Калинин Степан Маркелов1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Калинин Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Фёдорова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно