Калинин Маркел Матвеев 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Маркел Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1814, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Калинин МатвейДо 1785 г.р.
Супруги
Авдотья Фёдорова1814 г.р.
Дети
Калинин Степан Маркелов1841 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Калинин Матвей

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Фёдорова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Калинин Степан Маркелов

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

25 семья

Смерть
Неизвестно

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