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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Мартынович) Феврония Астафьевна
Отец ребёнка: Мартынович Астап Фелицианович
Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1795
Сын: Мартынович Антон Астафьевич
Отец ребёнка: Мартынович Астап Фелицианович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Мартынович Адам Астапович
Отец ребёнка: Мартынович Астап Фелицианович
Ялча, Червенский район, Минская область