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Мартынович Антон Астафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Мартынович Астап Фелицианович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1811

Сын: Мартынович Борис Антонович

Мать ребёнка: Мартынович Харитоновна

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1811
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №4 (зять Харитона Александровича Шахлай)
Военная служба
1818
в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынович Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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