Мартынович Антон Астафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Мартынович Астап Фелицианович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Мартынович Борис Антонович
Мать ребёнка: Мартынович Харитоновна
Место жительства
1811
дом №4 (зять Харитона Александровича Шахлай)
Военная служба
1818
в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартынович Харитоновна
Смерть
Неизвестно