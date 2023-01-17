Быстрова Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1877
Дата смерти?.03.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Быстров Сергей Андронович
Отец ребёнка: Быстров Андрон Степанович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Быстров Степан Андронович
Отец ребёнка: Быстров Андрон Степанович
Рождение ребёнка
10.04.1912
Дочь: Князева Дарья Андроновна
Отец ребёнка: Быстров Андрон Степанович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Быстров Тимофей Андронович
Отец ребёнка: Быстров Андрон Степанович
Рождение ребёнка
07.01.1922
Дочь: Дроздова Анастасия Андроновна
Отец ребёнка: Быстров Андрон Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1949
Журавлево, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область