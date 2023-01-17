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Быстров Андрон Степанович

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Место рождения

Синяково, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.10.1877 ст.

Дата смерти

?.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Синяково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Быстров Сергей Андронович

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Андреевна

Синяково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Быстров Степан Андронович

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Андреевна

Синяково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1912

Дочь: Князева Дарья Андроновна

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Андреевна

Синяково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Быстров Тимофей Андронович

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Андреевна

Синяково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1922

Дочь: Дроздова Анастасия Андроновна

Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Андреевна

Синяково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Евдокия Андреевна

Синяково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Смерть
?.04.1949
Журавлево, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
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