Быстров Андрон Степанович
Место рождения
Дата рождения10.10.1877 ст.
Дата смерти?.04.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Быстров Сергей Андронович
Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Быстров Степан Андронович
Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
10.04.1912
Дочь: Князева Дарья Андроновна
Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Быстров Тимофей Андронович
Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
07.01.1922
Дочь: Дроздова Анастасия Андроновна
Мать ребёнка: Быстрова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1949
Журавлево, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область