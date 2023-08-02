Куцевал Дарья Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуцевал Дарья Сафроновна

Куцевал Дарья Сафроновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куцевал Дмитрий Демидович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Куцевал) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Куцевал Дмитрий Демидович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Куцевал Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Куцевал Дмитрий Демидович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелешко (Куцевал) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Куцевал Дмитрий Демидович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.