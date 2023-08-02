Куцевал Дарья Сафроновна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Куцевал) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Куцевал Дмитрий Демидович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Куцевал Дмитрий Демидович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пелешко (Куцевал) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Куцевал Дмитрий Демидович
Смерть
Неизвестно