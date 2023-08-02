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Куцевал Дмитрий Демидович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Куцевал Демид Иванович

Мать: Куцевал Марфа Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куцевал Дарья Сафроновна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Куцевал) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Куцевал Дарья Сафроновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Куцевал Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Куцевал Дарья Сафроновна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пелешко (Куцевал) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Куцевал Дарья Сафроновна

Смерть
Неизвестно

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