Куцевал Дмитрий Демидович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Куцевал Демид Иванович
Мать: Куцевал Марфа Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куцевал Дарья Сафроновна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Куцевал) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Куцевал Дарья Сафроновна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Куцевал Дарья Сафроновна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пелешко (Куцевал) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Куцевал Дарья Сафроновна
Смерть
Неизвестно