Ганюшкина (Жогина) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.2007
Дочь: Ганюшкина Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ганюшкин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.2010
Дочь: Ганюшкина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ганюшкин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.2017
Отец ребёнка: Ганюшкин Дмитрий Васильевич