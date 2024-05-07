Жогин Сергей Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жогин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жогин Владимир Федорович

Мать: Жогина (Плешакова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1987

Дочь: Ганюшкина (Жогина) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Жогина (Миштугина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
30.04.1989

Дочь: Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Жогина (Миштугина) Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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