Жогин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1987
Дочь: Ганюшкина (Жогина) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Жогина (Миштугина) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1989
Дочь: Шибалина (Жогина) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Жогина (Миштугина) Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно