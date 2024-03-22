Кононова (Нивина) Ольга Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Нивина) Ольга Григорьева

Место рождения

Веригинская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Нивин Григорий

Мать: не указана

Веригинская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.01.1863 ст.

Муж: Кононов Спиридон Матвеев

Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.01.1866 ст.

Дочь: Кононова Мария Спиридонова

Отец ребёнка: Кононов Спиридон Матвеев

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.05.1871 ст.

Дочь: Кононова Юлия Спиридонова

Отец ребёнка: Кононов Спиридон Матвеев

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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