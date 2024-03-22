Кононова (Нивина) Ольга Григорьева
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Нивин Григорий
Бракосочетание
28.01.1863 ст.
Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.01.1866 ст.
Дочь: Кононова Мария Спиридонова
Отец ребёнка: Кононов Спиридон Матвеев
Рождение ребёнка
11.05.1871 ст.
Дочь: Кононова Юлия Спиридонова
Отец ребёнка: Кононов Спиридон Матвеев
Смерть
Неизвестно