Кононов Спиридон Матвеев
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
28.01.1863 ст.
Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.01.1866 ст.
Дочь: Кононова Мария Спиридонова
Мать ребёнка: Кононова Ольга Григорьева
Рождение ребёнка
11.05.1871 ст.
Дочь: Кононова Юлия Спиридонова
Мать ребёнка: Кононова Ольга Григорьева
Смерть
Неизвестно