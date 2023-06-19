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Кононов Спиридон Матвеев

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кононов Матвей Артемьев

Мать: Кононова Наталия Григорьева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.01.1863 ст.

Жена: Кононова Ольга Григорьева

Лиходиевский Погост, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.01.1866 ст.

Дочь: Кононова Мария Спиридонова

Мать ребёнка: Кононова Ольга Григорьева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.05.1871 ст.

Дочь: Кононова Юлия Спиридонова

Мать ребёнка: Кононова Ольга Григорьева

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно