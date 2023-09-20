Мальцев Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1984
Дочь: Мальцева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Мальцева (Перевязкина) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.1988
Дочь: Мальцева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Мальцева (Перевязкина) Ольга Николаевна