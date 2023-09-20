Мальцева (Перевязкина) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Перевязкина) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перевязкин Николай Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
20.05.1984

Дочь: Мальцева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Мальцев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
08.12.1988

Дочь: Мальцева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Мальцев Сергей Алексеевич

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