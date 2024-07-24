Мария-Анна Доминикова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1880
Сын: Де Ладвез Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Де Ладвез Михаил Михайлович
Бракосочетание
29.04.1885
Рождение ребёнка
23.02.1888
Сын: Де Ладвез Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Де Ладвез Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
23.10.1899
Дочь: Шехтель Мария Михайловна
Отец ребёнка: Де Ладвез Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно