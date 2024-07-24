Мария-Анна Доминикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария-Анна Доминикова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1880

Сын: Де Ладвез Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Де Ладвез Михаил Михайлович

Бракосочетание
29.04.1885

Муж: Де Ладвез Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.02.1888

Сын: Де Ладвез Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Де Ладвез Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1899

Дочь: Шехтель Мария Михайловна

Отец ребёнка: Де Ладвез Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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