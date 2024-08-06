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Корженков Матвей Филиппович

Место рождения

Овстуг, Жуковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

28.08.1902

Дата смерти

12.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1902

Отец: Корженков Филипп

Мать: не указана

Овстуг, Жуковский муниципальный район, Брянская область
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО. ДАННЫЕ ВЗЯТЫ ИЗ https://1418museum.ru/heroes/69969847/?SEARCH=Y В ОВСТУГЕ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК С ТАКИМИ ФИО. в справке на б. Шуры нет данных о возрасте родителей.
Рождение ребёнка
25.10.1935

Дочь: Абрамова (Корженкова) Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Тубокина (Тубокина) Агафья Ивановна

Овстуг, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
12.03.1985
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО. ДАННЫЕ ВЗЯТЫ ИЗ https://1418museum.ru/heroes/69969847/?SEARCH=Y В ОВСТУГЕ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК С ТАКИМИ ФИО. в справке на б. Шуры нет данных о возрасте родителей. запросить справку ... Показать все

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