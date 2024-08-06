Корженков Матвей Филиппович
Место рождения
Дата рождения28.08.1902
Дата смерти12.03.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1902
Отец: Корженков Филипп
Мать: не указана
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО. ДАННЫЕ ВЗЯТЫ ИЗ https://1418museum.ru/heroes/69969847/?SEARCH=Y В ОВСТУГЕ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК С ТАКИМИ ФИО. в справке на б. Шуры нет данных о возрасте родителей.
Рождение ребёнка
25.10.1935
Дочь: Абрамова (Корженкова) Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Тубокина (Тубокина) Агафья Ивановна
Смерть
12.03.1985
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО. ДАННЫЕ ВЗЯТЫ ИЗ https://1418museum.ru/heroes/69969847/?SEARCH=Y В ОВСТУГЕ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК С ТАКИМИ ФИО. в справке на б. Шуры нет данных о возрасте родителей. запросить справку ... Показать все