Пушкарева (Мосина) Фекла Михайлова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Развод
Неизвестно
Муж: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева (Пушкарева) Аграфена
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович
Бракосочетание
15.01.1910
Рождение ребёнка
27.09.1911
Рождение ребёнка
02.06.1913
Сын: Он же Куплинов Федор Павлов
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Пушкарева (Пушкарева) Анна Павловна
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович
Смерть
Неизвестно