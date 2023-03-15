Пушкарева (Мосина) Фекла Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Мосина) Фекла Михайлова

Место рождения

Любень, Дубенский район , Тульская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Михаил

Мать: не указана

Любень, Дубенский район , Тульская губерния
Развод
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева (Пушкарева) Аграфена

Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Бракосочетание
15.01.1910

Муж: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: Пушкарев он же Куплинов (Пушкарев он же Куплинов) Пелагия Павловна

Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Он же Куплинов Федор Павлов

Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Пушкарева (Пушкарева) Анна Павловна

Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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