Ворожцов Яким Егорович
мужской, родился 1842, Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецВорожцов Егор Аникин1814 г.р.
МатьВорожцова Афимья Фокеева1814 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Ворожцов Егор Аникин
Мать: Ворожцова Афимья Фокеева
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно