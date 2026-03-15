Ворожцов Яким Егорович 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Ворожцов Яким Егорович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1842, Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Ворожцов Егор Аникин1814 г.р.
Мать
Ворожцова Афимья Фокеева1814 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Ворожцов Егор Аникин

Мать: Ворожцова Афимья Фокеева

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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