Железнова Первая Жена
женский, родилась Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла До 1834, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Железнов Афанасий Андреевич1797 г.р.
Дети
Железнов Харитон Афанасьевич1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Железнов Харитон Афанасьевич
Отец ребёнка: Железнов Афанасий Андреевич
Смерть
До 1834