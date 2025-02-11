Железнова Первая Жена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Железнова Первая Жена

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла До 1834, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Железнов Афанасий Андреевич1797 г.р.
Дети
Железнов Харитон Афанасьевич1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Железнов Харитон Афанасьевич

Отец ребёнка: Железнов Афанасий Андреевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1834
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.