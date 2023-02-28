Железнов Харитон Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Железнов Афанасий Андреевич
Мать: Железнова первая жена
Рождение ребёнка
1845
Сын: Железнов Фаддей Харитонович
Мать ребёнка: Железнова Анастасия Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железнов Андрей Харитонович
Мать ребёнка: Железнова Анастасия Адриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно