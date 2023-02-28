Железнов Харитон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Харитон Афанасьевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Железнов Афанасий Андреевич

Мать: Железнова первая жена

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Железнов Фаддей Харитонович

Мать ребёнка: Железнова Анастасия Адриановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железнов Андрей Харитонович

Мать ребёнка: Железнова Анастасия Адриановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Анастасия Адриановна

Смерть
Неизвестно
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