Железнов Афанасий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Железнов Андрей Петрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Железнов Харитон Афанасьевич
Мать ребёнка: Железнова первая жена
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: Железнова Степанида Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Железнова первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849