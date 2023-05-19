Железнов Афанасий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Афанасий Андреевич

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Железнов Андрей Петрович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Железнов Харитон Афанасьевич

Мать ребёнка: Железнова первая жена

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: Железнова Степанида Трофимовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Степанида Трофимовна

Смерть
1849
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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