Сараев Аким Аким/ Акинфий Степанов 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Сараев Аким Аким/ Акинфий Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1864

умер Неизвестно

Отец
Сараев Степан Фролов1840 г.р.
Мать
Сараева Матрена / Марфа ТрифоноваОколо 1841 г.р.
Супруги
(Видманкина) Матрена Ефимовна1864 г.р.
Дети
Сараев Николай Акимович04.05.1884 г.р.
Пинясова (Сараева) Наталья Акимовна11.08.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Сараев Степан Фролов

Мать: Сараева Матрена / Марфа Трифонова

Бракосочетание
09.01.1884

Жена: (Видманкина) Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
04.05.1884

Сын: Сараев Николай Акимович

Мать ребёнка: (Видманкина) Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
11.08.1889

Дочь: Пинясова (Сараева) Наталья Акимовна

Мать ребёнка: (Видманкина) Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Соргаева Устинья Акимовна

Мать ребёнка: (Видманкина) Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
19.09.1906

Дочь: (Сараева) Надежда Акимовна

Мать ребёнка: (Видманкина) Матрена Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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