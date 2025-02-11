Сараев Аким Аким/ Акинфий Степанов
мужской, родился 1864
умер Неизвестно
ОтецСараев Степан Фролов1840 г.р.
МатьСараева Матрена / Марфа ТрифоноваОколо 1841 г.р.
Супруги
(Видманкина) Матрена Ефимовна1864 г.р.
Дети
Сараев Николай Акимович04.05.1884 г.р.
Пинясова (Сараева) Наталья Акимовна11.08.1889 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
09.01.1884
Рождение ребёнка
04.05.1884
Мать ребёнка: (Видманкина) Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
11.08.1889
Дочь: Пинясова (Сараева) Наталья Акимовна
Мать ребёнка: (Видманкина) Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Соргаева Устинья Акимовна
Мать ребёнка: (Видманкина) Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
19.09.1906
Дочь: (Сараева) Надежда Акимовна
Мать ребёнка: (Видманкина) Матрена Ефимовна
Смерть
Неизвестно