(Видманкина) Матрена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Видманкина) Матрена Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Видьманкин Кр. 21.02.1903 Ефим Герасимов

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1884

Муж: Сараев Аким Степанов

Рождение ребёнка
04.05.1884

Сын: Сараев Николай Акимович

Отец ребёнка: Сараев Аким Степанов

Рождение ребёнка
11.08.1889

Дочь: Пинясова Наталья Акимовна

Отец ребёнка: Сараев Аким Степанов

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Соргаева Устиния Акимовна

Отец ребёнка: Сараев Аким Степанов

Рождение ребёнка
19.09.1906

Дочь: Надежда Акимовна

Отец ребёнка: Сараев Аким Степанов

Смерть
Неизвестно
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