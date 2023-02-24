(Видманкина) Матрена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Видьманкин Кр. 21.02.1903 Ефим Герасимов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1884
Муж: Сараев Аким Степанов
Рождение ребёнка
04.05.1884
Отец ребёнка: Сараев Аким Степанов
Рождение ребёнка
11.08.1889
Дочь: Пинясова Наталья Акимовна
Отец ребёнка: Сараев Аким Степанов
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Соргаева Устиния Акимовна
Отец ребёнка: Сараев Аким Степанов
Рождение ребёнка
19.09.1906
Дочь: Надежда Акимовна
Отец ребёнка: Сараев Аким Степанов
Смерть
Неизвестно