Рябцева Мария Петровна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Рябцева Мария Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1818

умерла Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
(Рябцева) Фекла Васильевна1840 г.р.
(Рябцева) Анна Васильевна1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Рябцева) Фекла Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Рябцева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Рябцева) Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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