Рябцева Мария Петровна
женский, родилась 1818
умерла Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
(Рябцева) Фекла Васильевна1840 г.р.
(Рябцева) Анна Васильевна1843 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Рябцева) Фекла Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Рябцева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Рябцева) Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно