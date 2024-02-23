Кубушка Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубушка Александр Николаевич

Кубушка Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1951

Отец: Кубушко Николай

Мать: Кубушко Матрёна

Рождение ребёнка
26.03.1976

Дочь: Маркова (Кубушка) Елена Александровна

Мать ребёнка: Кубушка (Морозова) Надежда Вениаминовна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
30.11.1980

Дочь: Кубушка Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кубушка (Морозова) Надежда Вениаминовна

Севастополь, Украинская ССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.