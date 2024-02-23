Кубушка Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1951
Отец: Кубушко Николай
Мать: Кубушко Матрёна
Рождение ребёнка
26.03.1976
Дочь: Маркова (Кубушка) Елена Александровна
Мать ребёнка: Кубушка (Морозова) Надежда Вениаминовна
Рождение ребёнка
30.11.1980
Дочь: Кубушка Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кубушка (Морозова) Надежда Вениаминовна