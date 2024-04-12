Маркова (Кубушка) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения26.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1976
Рождение ребёнка
18.05.1998
Дочь: Радионюк Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Марков Александр Николаевич
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.10.2002
Сын: Марков Максим Александрович
Отец ребёнка: Марков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.07.2008
Сын: Марков Илья Александрович
Отец ребёнка: Марков Александр Николаевич