Маркова (Кубушка) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Кубушка) Елена Александровна

Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

26.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1976

Отец: Кубушка Александр Николаевич

Мать: Кубушка Надежда Вениаминовна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
18.05.1998

Дочь: Радионюк Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Марков Александр Николаевич

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.10.2002

Сын: Марков Максим Александрович

Отец ребёнка: Марков Александр Николаевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
25.07.2008

Сын: Марков Илья Александрович

Отец ребёнка: Марков Александр Николаевич

Коломна, Коломенский, Московская область
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