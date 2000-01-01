Калинина (Сверкалова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Сверкалова) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1898

Дата смерти

01.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1898

Отец: Сверкалов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1921

Дочь: Сорокина Екатерина

Отец ребёнка: Калинин Михаил

Рождение ребёнка
1923

Сын: Калинин Николай

Отец ребёнка: Калинин Михаил

Рождение ребёнка
1925

Сын: Калинин Михаил

Отец ребёнка: Калинин Михаил

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Калинин Виктор

Отец ребёнка: Калинин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Михаил

Смерть
01.07.1963
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