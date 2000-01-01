Калинина (Сверкалова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1898
Дата смерти01.07.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1898
Отец: Сверкалов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1921
Дочь: Сорокина Екатерина
Отец ребёнка: Калинин Михаил
Рождение ребёнка
1923
Сын: Калинин Николай
Отец ребёнка: Калинин Михаил
Рождение ребёнка
1925
Сын: Калинин Михаил
Отец ребёнка: Калинин Михаил
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Калинин Виктор
Отец ребёнка: Калинин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Михаил
Смерть
01.07.1963