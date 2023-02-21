Калинин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Калинин Михаил

Мать: Калинина Агриппина

Смерть
Неизвестно
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