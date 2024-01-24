Курасов Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курасов Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курасов Владимир

Мать: Кондратюк Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.2006

Сын: Курасов Алон Игоревич

Мать ребёнка: Курасова Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курасов Итон Игоревич

Мать ребёнка: Курасова Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курасова Адина Игоревна

Мать ребёнка: Курасова Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курасова Оксана

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