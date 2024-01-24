Курасов Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курасов Владимир
Рождение ребёнка
03.01.2006
Мать ребёнка: Курасова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курасова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курасова Адина Игоревна
Мать ребёнка: Курасова Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курасова Оксана