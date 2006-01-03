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Курасов Алон Игоревич
Курасов Алон Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.2006
Пол
Мужской
Отец
Курасов Игорь Владимирович
Мать
Курасова Оксана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.2006
Отец:
Курасов Игорь Владимирович
Мать:
Курасова Оксана
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