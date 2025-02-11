(Bueckert) Maria 23.07.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

(Bueckert) Maria

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.07.1875

Супруги
Martens Peter P P27.10.1869 г.р.
Дети
(Martens) Katharina02.12.1896 г.р.
(Martens) Aganetha01.03.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.06.1893

Муж: Martens Peter P P

Бракосочетание с: Maria BUEKKERT

Рождение ребёнка
02.12.1896

Дочь: (Martens) Katharina

Отец ребёнка: Martens Peter P P

Рождение ребёнка
01.03.1901

Дочь: (Martens) Aganetha

Отец ребёнка: Martens Peter P P

Мы используем куки для улучшения работы сайта.