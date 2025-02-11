(Bueckert) Maria
женский, родилась 23.07.1875
Супруги
Martens Peter P P27.10.1869 г.р.
Дети
(Martens) Katharina02.12.1896 г.р.
(Martens) Aganetha01.03.1901 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.06.1893
Муж: Martens Peter P P
Рождение ребёнка
02.12.1896
Дочь: (Martens) Katharina
Отец ребёнка: Martens Peter P P
Рождение ребёнка
01.03.1901
Дочь: (Martens) Aganetha
Отец ребёнка: Martens Peter P P