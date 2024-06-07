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Чумаков Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1942

Отец: Чумаков Василий Павлович

Мать: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова Роза Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1968

Сын: Чумаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Семёнова Роза Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1983

Сын: Чумаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Семёнова Роза Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.2971

Дочь: Ермолаева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова Роза Ивановна

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