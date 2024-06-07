Чумаков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1942
Отец: Чумаков Василий Павлович
Мать: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова Роза Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1968
Сын: Чумаков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Семёнова Роза Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1983
Сын: Чумаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Семёнова Роза Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.2971
Дочь: Ермолаева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова Роза Ивановна