Семёнова Роза Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945
Отец: Семенов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1968
Сын: Чумаков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
08.04.1983
Сын: Чумаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.2971
Дочь: Ермолаева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Васильевич