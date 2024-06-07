Семёнова Роза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Роза Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1945

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945

Отец: Семенов Иван Иванович

Мать: Арюхина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
20.09.1968

Сын: Чумаков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
08.04.1983

Сын: Чумаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
26.03.2971

Дочь: Ермолаева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Васильевич

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