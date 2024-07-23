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Данилова Агафья

Место рождения

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Николай Аввакумович

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Данилов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Данилов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Данилов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Данилов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Данилов Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович

д. Сидорово Курагинская волость
Смерть
Неизвестно

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