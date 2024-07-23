Данилова Агафья
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Сын: Данилов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Данилов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Данилов Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Аввакумович
д. Сидорово Курагинская волость
Смерть
Неизвестно