Данилов Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Данилов Николай Аввакумович
Мать: Данилова Агафья
Рождение ребёнка
1886
Сын: Данилов Сидор Григорьевич
Мать ребёнка: Данилова Наталья
д. Сидорово Курагинская волость
Рождение ребёнка
1890
Сын: Данилов Макар Григорьевич
Мать ребёнка: Данилова Наталья
д. Сидорово Курагинская волость
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Данилова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Наталья
Смерть
Неизвестно