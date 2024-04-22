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Данилов Григорий Николаевич

Место рождения

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Данилов Николай Аввакумович

Мать: Данилова Агафья

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Данилов Сидор Григорьевич

Мать ребёнка: Данилова Наталья

д. Сидорово Курагинская волость
Рождение ребёнка
1890

Сын: Данилов Макар Григорьевич

Мать ребёнка: Данилова Наталья

д. Сидорово Курагинская волость
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Данилова Наталья

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Наталья

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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