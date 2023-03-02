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Шиповалов Анатолий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1930

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1930

Отец: Шиповалов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1957

Дочь: Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Ивановна

Смерть
2002
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