Шиповалов Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1930
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1930
Отец: Шиповалов Федор
Рождение ребёнка
02.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1957
Дочь: Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Ивановна
Смерть
2002