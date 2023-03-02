(Волынец) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1934
Отец: Волынец Иван
Рождение ребёнка
02.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шиповалов Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
?.01.1957
Дочь: Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Шиповалов Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шиповалов Анатолий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно