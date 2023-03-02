(Волынец) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волынец) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1934

Отец: Волынец Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиповалов Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
?.01.1957

Дочь: Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Шиповалов Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
01.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиповалов Анатолий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиповалов Анатолий Федорович

Смерть
Неизвестно
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