Галеев Хабибназар
Место рожденияРоссия
Дата рождения1902
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Галиев Сахибкамал
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
27.11.1932
Рождение ребёнка
1933
Смерть
Около 1940
Похороны
Неизвестно