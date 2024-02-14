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Галеев Хабибназар

Место рождения

Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Галиев Сахибкамал

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галеева (Богданова) Мунира

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева (Богданова) Мунира

Рождение ребёнка
27.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева (Богданова) Мунира

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева (Богданова) Мунира

Смерть
Около 1940
Похороны
Неизвестно

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