Булгакова (Воронова) Зинаида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1968
Сын: Булгаков Сергей Борисович
Отец ребёнка: Булгаков Борис Степанович
Рождение ребёнка
17.01.1974
Сын: Булгаков Михаил Борисович
Отец ребёнка: Булгаков Борис Степанович
Смерть
1992